США перестали обращать внимание на Украину из-за конфликта на Ближнем Востоке

Lidovky: США не обращают внимание на Украину из-за Ближнего Востока

Украина перестала быть приоритетом для США из-за войны с Ираном. Об этом пишет Lidovky.

Издание считает, что эксперты в области безопасности, которые с начала вооруженного конфликта утверждали, что Украина пострадает из-за войны на Ближнем Востоке, оказались правы.

Автор публикации также отметил, что Киев все равно окажется без новых ракет для ЗРК, даже несмотря на попытки показать свою значимость перед Вашингтоном.

Ранее военно-морские силы Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) ударили крылатыми ракетами по одному из крупнейших американских кораблей, авианосцу «Авраам Линкольн».