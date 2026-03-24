23:19, 24 марта 2026Мир

Трамп обратился к странам НАТО в связи с ситуацией на Ближнем Востоке

Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Evan Vucci / Reuters

Американский лидер Дональд Трамп обратился к странам НАТО, призвав их в большей степени вовлекаться в операцию США в Иране. Слова политика передает РИА Новости.

К Трампу обратились журналисты, поинтересовавшись, должны ли американские союзники в Персидском заливе больше участвовать в операции против Исламской Республики. «Да, немного, но больше это относится к НАТО», — сказал в ответ на это президент США.

Он также подчеркнул, что союзники Вашингтона на Ближнем Востоке хорошо себя проявили в сложившейся ситуации.

Ранее Трамп заявил, что Иран согласился не добиваться получения ядерного оружия.

    Последние новости

    Иран заявил о новом ударе по атомной электростанции «Бушер»

    Хегсет заявил о готовности США продолжать переговоры «с помощью бомб»

    В МВД раскрыли подробности о штрафах за отсутствие ОСАГО с камер

    Трамп обратился к странам НАТО в связи с ситуацией на Ближнем Востоке

    Экс-советник главы Пентагона высказался о планах США отправить сухопутные войска в Иран

    Силы ПВО сбили больше сотни беспилотников за три часа над территорией России

    Иран разрешил некоторым судам проходить через Ормузский пролив

    Новая спортивная Lada появилась в автосалонах

    Стало известно о планах депутатов Госдумы принять участие в переговорах в США

    Украинский военный отправил жене посылку с взрывчаткой

    Все новости
