Трамп обратился к странам НАТО в связи с ситуацией на Ближнем Востоке

Трамп: Страны НАТО должны в большей степени вовлекаться в операцию в Иране

Американский лидер Дональд Трамп обратился к странам НАТО, призвав их в большей степени вовлекаться в операцию США в Иране. Слова политика передает РИА Новости.

К Трампу обратились журналисты, поинтересовавшись, должны ли американские союзники в Персидском заливе больше участвовать в операции против Исламской Республики. «Да, немного, но больше это относится к НАТО», — сказал в ответ на это президент США.

Он также подчеркнул, что союзники Вашингтона на Ближнем Востоке хорошо себя проявили в сложившейся ситуации.

Ранее Трамп заявил, что Иран согласился не добиваться получения ядерного оружия.