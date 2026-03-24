Трамп обратился к странам НАТО в связи с ситуацией на Ближнем Востоке

Американский лидер Дональд Трамп обратился к странам НАТО, призвав их в большей степени вовлекаться в операцию США в Иране. Слова политика передает РИА Новости.
К Трампу обратились журналисты, поинтересовавшись, должны ли американские союзники в Персидском заливе больше участвовать в операции против Исламской Республики. «Да, немного, но больше это относится к НАТО», — сказал в ответ на это президент США.
Он также подчеркнул, что союзники Вашингтона на Ближнем Востоке хорошо себя проявили в сложившейся ситуации.
Ранее Трамп заявил, что Иран согласился не добиваться получения ядерного оружия.