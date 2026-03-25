16:03, 25 марта 2026

Трампу предрекли столкновение с жестким переговорщиком от Ирана

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Alex Wong / Getty Images

На фоне заявлений президента США Дональда Трампа о переговорах с Ираном по прекращению войны в Персидском заливе наиболее вероятным оппонентом Вашингтона станет консервативный политик, спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф. Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что бывший мэр Тегерана и экс-командир Корпуса стражей исламской революции (КСИР) известен жестким подходом к инакомыслию. Он стал одной из самых влиятельных фигур в военном руководстве страны.

По мнению экспертов, его прошлое и заявления после начала войны делают серьезные уступки США маловероятными. «Галибаф — амбициозный и прагматичный человек, но его преданность исламистской системе Ирана делает серьезные уступки Вашингтону крайне маловероятными», — заявил Али Ваэз, директор проекта по Ирану в Международной кризисной группе.

Ранее стало известно, что администрация американского лидера Дональда Трампа видит в спикере иранского парламента Мохаммаде-Багере Галибафе потенциального лидера Ирана, которого поддерживали бы США. По словам источников, 64-летний спикер парламента стал бы подходящим партнером, способным возглавить страну и вести переговоры с властями США, он является «популярным выбором». В то же время Белый дом пока не готов сделать выбор, рассматриваются несколько кандидатов с целью найти того, кто будет готов заключить сделку.

