Назван поддерживаемый США потенциальный лидер Ирана

Politico: Администрация Трампа видит в Галибафе потенциального лидера Ирана

Администрация американского лидера Дональда Трампа видит в спикере иранского парламента Мохаммаде-Багере Галибафе потенциального лидера Ирана, которого поддерживали бы США. Такие данные приводит издание Politico со ссылкой на чиновников.

По словам собеседников издания, 64-летний спикер парламента стал бы подходящим партнером, способным возглавить страну и вести переговоры с властями США, он является «популярным выбором». В то же время, Белый дом пока не готов сделать выбор, рассматриваются несколько кандидатов с целью найти того, кто будет готов заключить сделку.

«Он один из самых высокопоставленных… Но нам нужно их проверить, и мы не можем торопиться», — указал один из источников издания.

Отвечая на этот вопрос, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что такие деликатные дипломатические обсуждения Вашингтон не станет вести через средства массовой информации.

Ранее появилась информация, что спикер иранского парламента Мохаммед-Багер Галибаф будет представлять страну на переговорах с США. Однако политик отверг дипломатические контакты с Вашингтоном.