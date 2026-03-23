Предполагаемый переговорщик от Ирана отверг контакты с США

Предполагаемый переговорщик от Ирана Галибаф отверг контакты с США

Спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф, которого в СМИ называли предполагаемым участником в переговорах Ирана и США, отверг дипломатические контакты с американцами по урегулированию конфликта. Он написал об этом в соцсети Х.

«Переговоры с США не проводились, а фейковые новости используются для манипулирования финансовыми и нефтяными рынками и выхода из трясины, в которой оказались США и Израиль», — подчеркнул политик.

Он добавил, что народ Ирана требует полного и справедливого наказания для агрессоров.

Ранее The Jerusalem Post (JP) писал, что переговоры с США ведет спикер иранского парламента Мохаммед-Багер Галибаф.

Как заявлял советник спикера иранского парламента по политическим вопросам Амир Эбрахим Расули, Тегеран не станет возвращаться к прежнему формату переговоров с Вашингтоном. Он отметил, что сообщения о якобы идущих переговорах между Штатами и Ираном не соответствуют действительности.