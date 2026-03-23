Назван главный переговорщик Ирана с США

Переговоры с США ведет спикер иранского парламента Мохаммед-Багер Галибаф. Об этом сообщает The Jerusalem Post (JP) со ссылкой на израильский источник.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не ведет переговоры с верховным лидером Ирана Моджтабой Хаменеи. По его словам, США «имеют дело с человеком, который является самым уважаемым и лидером».

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков отметил, что Кремль фиксирует множество противоречивых заявлений по ситуации вокруг Ирана, но надеется на скорое урегулирование конфликта.