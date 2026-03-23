17:49, 23 марта 2026Мир

Назван главный переговорщик Ирана с США

JP: Переговоры с США ведет спикер иранского парламента Мохаммед-Багер Галибаф
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Majid Asgaripour / WANA (West Asia News Agency) via Reuters

Переговоры с США ведет спикер иранского парламента Мохаммед-Багер Галибаф. Об этом сообщает The Jerusalem Post (JP) со ссылкой на израильский источник.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не ведет переговоры с верховным лидером Ирана Моджтабой Хаменеи. По его словам, США «имеют дело с человеком, который является самым уважаемым и лидером».

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков отметил, что Кремль фиксирует множество противоречивых заявлений по ситуации вокруг Ирана, но надеется на скорое урегулирование конфликта.

    Последние новости

    В Кремле отреагировали на решение Трампа по Ирану

    Люди пострадали при вылете автомобиля на остановку в российском городе

    Из живота кошки вытащили 26 резинок для волос

    Раскрыто место проведения будущих переговоров Ирана и США

    Автобус с туристами упал с обрыва в Перу и попал на видео

    Курс доллара резко снизился

    Силуанов заявил о планах снизить зависимость бюджета от цен на нефть

    В Раде оценили положение Киева фразой «прожить год-два»

    Валерии Ратниковой запросили в России 8 лет колонии

    Парикмахер назвала самую раздражающую привычку клиентов

    Все новости
