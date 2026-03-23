В Иране отказались от одного действия в отношении США

Советник Расули: Тегеран не вернется к прежнему формату переговоров с США

Тегеран не станет возвращаться к прежнему формату переговоров с Вашингтоном. С таким заявлением выступил советник спикера иранского парламента по политическим вопросам Амир Эбрахим Расули, сообщает телеканал Al-Mayadeen.

«Мы не вернемся к формату переговоров, созданному американцами перед атакой (28 февраля — прим. «Ленты.ру»)», — подчеркнул он.

По его словам, сообщения о якобы идущих переговорах между Штатами и Ираном не соответствуют действительности. Вашингтон использует метод лжи, когда терпит поражение в ходе нападения.

Ранее американский лидер Дональд Трамп во время встречи со сторонниками в Мемфисе заявил, что Иран серьезно настроен на достижение сделки с США. До этого стало известно, что к моменту визита Трампа в Израиль американские власти назначили 9 апреля датой окончания войны с Ираном. Уточнялось, что это позволит президенту США прибыть в Израиль в День независимости и получить государственную премию.