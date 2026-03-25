Туристов предупредили о вызывающей кровоизлияние в мозг опасной болезни в 16 странах

Туристов предупредили об опасной болезни, которая активно распространяется в 16 популярных странах для отдыха. Об этом говорится в материале New York Post.

Уточняется, что речь идет о лихорадке денге, которая может привести к кровоизлиянию в мозг и рвоте. Необычный всплеск заболеваемости был отмечен среди путешественников, возвращающихся из Афганистана, Бангладеш, Боливии, Колумбии, Островов Кука, Кубы, Гайаны, Мальдив, Мали, Мавритании, Новой Каледонии, Пакистана, Самоа, Судана, Восточного Тимора и Вьетнама.

Врачи предупреждают, что инкубационный период составляет обычно две недели, однако в тяжелых случаях сильное ухудшение наблюдается уже через несколько часов после заражения. К ранним симптомам относят головную боль, боль в глазах, тошноту, рвоту, сыпь, боли в мышцах и суставах.

