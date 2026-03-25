Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
20:52, 25 марта 2026

Туристов предупредили о вызывающей кровоизлияние в мозг опасной болезни в 16 странах

Зарина Дзагоева
Фото: Soumyabrata Roy / NurPhoto via Getty Images

Туристов предупредили об опасной болезни, которая активно распространяется в 16 популярных странах для отдыха. Об этом говорится в материале New York Post.

Уточняется, что речь идет о лихорадке денге, которая может привести к кровоизлиянию в мозг и рвоте. Необычный всплеск заболеваемости был отмечен среди путешественников, возвращающихся из Афганистана, Бангладеш, Боливии, Колумбии, Островов Кука, Кубы, Гайаны, Мальдив, Мали, Мавритании, Новой Каледонии, Пакистана, Самоа, Судана, Восточного Тимора и Вьетнама.

Врачи предупреждают, что инкубационный период составляет обычно две недели, однако в тяжелых случаях сильное ухудшение наблюдается уже через несколько часов после заражения. К ранним симптомам относят головную боль, боль в глазах, тошноту, рвоту, сыпь, боли в мышцах и суставах.

Ранее российская светская львица Наталья Дормидошина оказалась при смерти на индонезийском острове Бали. Она заразилась лихорадкой денге.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok