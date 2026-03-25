Украинским мужчинам предложили отправить жен на фронт вместо себя

Адвокат Саюк: Украинские мужчины могут отправлять на фронт женщин вместо себя

Украинским мужчинам можно отправить жену на фронт и получить отсрочку. Такое предложение сделал украинский адвокат Назар Саюк, передает издание Times of Ukraine в Telegram.

«Если она добровольно мобилизуется, и у вас есть ребенок до 18 лет, то вы имеете право остаться дома. Воспользуйтесь этим правом на отсрочку», — рассказал адвокат.

Украинские пользователи в сети раскритиковали адвоката и предложили ему самому воспользоваться своим советом.

Ранее стало известно, что все больше украинок жалуются на то, что ТЦК (военкоматы) объявляют их в розыск как уклоняющихся от мобилизации.