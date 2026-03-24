Жительницы Украины жалуются на объявление их в розыск как уклонистов

Все больше украиное жалуются на то, что ТЦК (военкоматы) объявляют их в розыск как уклоняющихся от мобилизации. При этом они не имеют военного или медицинского образования, утверждает украинское издание «Страна.ua».

На днях журналисты писали, что военкоматы на Украине безосновательно объявили в розыск шесть женщин без военного или медицинского образования.

«В соцсетях появились новые сообщения женщин, которых ТЦК объявил в розыск как подлежащих мобилизации, хотя они не имеют медицинского образования», — сказано в статье.

Издание также прилагает сообщение в соцсетях от украинки. Она рассказала, что уже больше года является «военнообязанной не по своему желанию». По е словам, она не становилась добровольно на учет и не имеет ни медицинского образования, ни военной кафедры. Про объявление себя в розыск узнала случайно.

Ранее сообщалось, что в Виннице сотрудники территориального центра комплектования мобилизовали мужчину во время минуты молчания. Мужчина в минуту молчания остановил автомобиль, и тогда военкомы достали его и начали заталкивать в свой автомобиль.

До этого в Одессе сотрудники ТЦК мобилизовали мужчину, который ехал на собственную свадьбу.