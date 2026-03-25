В бытовом газе Европы обнаружили опасное для здоровья вещество

В городах Западной Европы выявили повышенную концентрацию бензола в бытовом газе

В ряде городов Западной Европы обнаружили повышенную концентрацию бензола в бытовом газе, который может быть причиной развития онкологических заболеваний. Об этом сообщает некоммерческий исследовательский институт PSE Healthy Energy.

«Высокие уровни канцерогена бензола были обнаружены американскими исследователями в бытовом газе в нескольких городах Западной Европы», — говорится в материале.

Уточняется, что канцероген бензола может стать причиной лейкемии и других долговременных неблагоприятных последствий для здоровья человека.

Институт отметил, что 72 образца бытового газа были собраны в Великобритании, Нидерландах и Италии.

