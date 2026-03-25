Одна страна получила разрешение на покупку российской нефти

Минпром: Южная Корея согласовала с Вашингтоном условия покупки российской нефти

Южная Корея согласовала с Вашингтоном условия покупки российской нефти. О полученном разрешении со ссылкой на Минпром азиатской страны сообщает РИА Новости.

Как заявил глава управления промышленной и ресурсной безопасности министерства промышленности, торговли и энергетики Ян Ги Ук, власти Кореи устранили помехи для импорта российского сырья, связанные с финансовыми расчетами и риском вторичных санкций. Покупать нефть и нефтепродукты будут в отличных от доллара валютах.

«В результате консультаций нашего посольства на месте и министерства экономики и финансов с американской стороной было подтверждено, что возможны расчеты в валютах, отличных от доллара, а также что применение вторичных санкций не предусмотрено», — пояснил чиновник.

Одними из первых о желании закупать российскую нефть на фоне топливного кризиса заявили в Республике Бангладеш. Представители азиатской страны в середине марта обратились с просьбой разрешить импорт сырья из РФ к властям США. Также задумались о закупках российской нефти власти Филиппин. Это необходимо, чтобы смягчить последствия кризиса для местных компаний и рядовых потребителей, заявил президент азиатской страны Фердинанд Маркос-младший.