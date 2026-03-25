Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:55, 25 марта 2026Экономика

Одна страна получила разрешение на покупку российской нефти

Минпром: Южная Корея согласовала с Вашингтоном условия покупки российской нефти
Вячеслав Агапов

Фото: Tatiana Meel / Reuters

Южная Корея согласовала с Вашингтоном условия покупки российской нефти. О полученном разрешении со ссылкой на Минпром азиатской страны сообщает РИА Новости.

Как заявил глава управления промышленной и ресурсной безопасности министерства промышленности, торговли и энергетики Ян Ги Ук, власти Кореи устранили помехи для импорта российского сырья, связанные с финансовыми расчетами и риском вторичных санкций. Покупать нефть и нефтепродукты будут в отличных от доллара валютах.

«В результате консультаций нашего посольства на месте и министерства экономики и финансов с американской стороной было подтверждено, что возможны расчеты в валютах, отличных от доллара, а также что применение вторичных санкций не предусмотрено», — пояснил чиновник.

Одними из первых о желании закупать российскую нефть на фоне топливного кризиса заявили в Республике Бангладеш. Представители азиатской страны в середине марта обратились с просьбой разрешить импорт сырья из РФ к властям США. Также задумались о закупках российской нефти власти Филиппин. Это необходимо, чтобы смягчить последствия кризиса для местных компаний и рядовых потребителей, заявил президент азиатской страны Фердинанд Маркос-младший.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Премьер Испании жестко высказался о верховном лидере Ирана

    Стало известно о планах США продолжать удары по Ирану даже при переговорах

    В Иране предостерегли США от переброски войск на Ближний Восток

    На подлете к Москве сбили второй за сутки БПЛА

    70-летний российский депутат из списка Forbes принял решение уйти на СВО

    Гуф сделал заявление о скандальном рехабе после смертей пациентов

    Создатель ChatGPT изменил бизнес-стратегию

    Названа помеха началу самостоятельной жизни у молодежи

    Ведущий вышел из себя в прямом эфире из-за иммиграционной политики Великобритании

    В сети обсудили фигуру Анны Курниковой спустя три месяца после родов на фото папарацци

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok