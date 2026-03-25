В ФАС высказались об ответственности за рекламу в Telegram и YouTube

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила, что не будет применять меры ответственности за рекламу в Telegram и на YouTube до конца 2026 года. Об этом говорится на сайте ведомства.

В ФАС указали, что, согласно Федеральному закону «О рекламе», распространение рекламы не допускается на ресурсах, доступ к которым ограничен в соответствии с российским законодательством. Вместе с тем, как подчеркнули в ведомстве, организациям необходимо время для адаптации к новым правилам и переориентированию на другие площадки для рекламы.

«Поэтому в отношении рекламы в Telegram и YouTube необходим переходный период до конца 2026 года, в течение которого меры ответственности за распространение рекламы на таких ресурсах применяться не будут», — высказались в ФАС.

Ранее в антимонопольной службе назвали условие, при котором рекламу в Telegram и на YouTube запретят. Отмечалось, что это произойдет в случае принятия решения о блокировке этих площадок.

5 марта ФАС заявила, что публикация рекламных материалов в Telegram будет считаться незаконной, так как доступ к мессенджеру ограничивается в России. В ведомстве указали, что ответственность за рекламу на платформе будет нести как рекламораспространитель, так и рекламодатель.