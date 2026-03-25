В Германии испугались ракетных ударов Ирана

Иран убедительно продемонстрировал свою способность наносить ракетные удары по европейским столицам. Об этом пишет немецкая газета Die Welt, комментируя запуск баллистических ракет по американо-британской военной базе Диего-Гарсия.
Издание отмечает, что хотя это больше похоже на демонстрацию, чем «на боевое применение нового оружия, готового к серийному производству», Европа все равно находится под угрозой.
«Иран показал, что его ракеты способны поражать цели на расстоянии четырех тысяч километров. Это означает, что Европа теперь находится в зоне досягаемости», — говорится в материале.
Ранее профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен заявил, что атака на базу Диего-Гарсия, расположенную на таком расстоянии, свидетельствует о том, что ракетный потенциал Тегерана выше всех ожиданий. По его словам, европейским странам стоит осознавать это и стремиться к разрешению конфликта путем дипломатии.