В Германии испугались ракетных ударов Ирана

Die Welt: Иран продемонстрировал, что может наносить ракетные удары по Европе

Иран убедительно продемонстрировал свою способность наносить ракетные удары по европейским столицам. Об этом пишет немецкая газета Die Welt, комментируя запуск баллистических ракет по американо-британской военной базе Диего-Гарсия.

Издание отмечает, что хотя это больше похоже на демонстрацию, чем «на боевое применение нового оружия, готового к серийному производству», Европа все равно находится под угрозой.

«Иран показал, что его ракеты способны поражать цели на расстоянии четырех тысяч километров. Это означает, что Европа теперь находится в зоне досягаемости», — говорится в материале.

Ранее профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен заявил, что атака на базу Диего-Гарсия, расположенную на таком расстоянии, свидетельствует о том, что ракетный потенциал Тегерана выше всех ожиданий. По его словам, европейским странам стоит осознавать это и стремиться к разрешению конфликта путем дипломатии.