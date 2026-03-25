Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:31, 25 марта 2026Мир

В Германии испугались ракетных ударов Ирана

Die Welt: Иран продемонстрировал, что может наносить ракетные удары по Европе
Марина Совина
Марина Совина

Фото: Omar Ashtawy / Globallookpress.com

Иран убедительно продемонстрировал свою способность наносить ракетные удары по европейским столицам. Об этом пишет немецкая газета Die Welt, комментируя запуск баллистических ракет по американо-британской военной базе Диего-Гарсия.

Издание отмечает, что хотя это больше похоже на демонстрацию, чем «на боевое применение нового оружия, готового к серийному производству», Европа все равно находится под угрозой.

«Иран показал, что его ракеты способны поражать цели на расстоянии четырех тысяч километров. Это означает, что Европа теперь находится в зоне досягаемости», — говорится в материале.

Ранее профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен заявил, что атака на базу Диего-Гарсия, расположенную на таком расстоянии, свидетельствует о том, что ракетный потенциал Тегерана выше всех ожиданий. По его словам, европейским странам стоит осознавать это и стремиться к разрешению конфликта путем дипломатии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Иран угрожает перекрыть еще один стратегически важный пролив. Это может запустить цепочку шокирующих для мировой экономики ударов

    Орбан жестко высказался об Украине

    Зеленский рассказал о требовании США для получения гарантий безопасности

    Адам Кадыров выступил в Совбезе Чечни на фоне слухов о ДТП

    Зеленский предупредил об операции России против Украины

    Путин высказался о критиках СВО

    Путин назвал лидера одной страны своим другом

    Российских гандболистов допустили до международных соревнований среди юниоров

    В Германии испугались ракетных ударов Ирана

    В Госдепе отказались отвечать на неудобный вопрос об Израиле

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok