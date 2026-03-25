21:31, 25 марта 2026Мир

В Госдепе отказались отвечать на неудобный вопрос об Израиле

В Госдепе США отказались ответить о том, обладает ли Израиль ядерным оружием
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Joshua Roberts / Reuters

Заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Томас Динанно отказался отвечать на неудобный вопрос об Израиле. Инцидент произошел в ходе слушаний в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США.

«Я не готов комментировать это. Я не могу комментировать эту тему. Вам лучше обратиться с этим вопросом к израильской стороне», — сказал он в ответ на вопрос, обладает ли Израиль ядерным оружием.

По его словам, обсуждение данной темы выходит за рамки его компетенции в должности замглавы Госдепа США.

Ранее США предъявили Ирану список из 15 пунктов для урегулирования конфликта. В частности, они касаются свободы судоходства в Ормузском проливе, а также ракетной и ядерной программ Ирана.

