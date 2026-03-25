Раскрыты 15 требований к Ирану от США

Bloomberg: Опубликован список 15 требований США к Ирану

США предъявили Ирану список из 15 пунктов, которые необходимы для урегулирования конфликта. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

В частности, выдвинутые Вашингтоном требования касаются свободы судоходства в Ормузском проливе, ракетной и ядерной программ Исламской Республики, а также введенного против Тегерана санкционного режима.

15 требований США к Ирану 1. Ормузский пролив останется открытым и будет свободной зоной для судоходства; 2. Количество и дальность полета иранских баллистических ракет будут ограничены; 3. Иранские ракеты будут предназначены только для использования в целях самообороны; 4. Иран будет лишен всех ядерных возможностей и объектов; 5. Иран откажется от возможности обладать ядерным оружием; 6. На территории Ирана не будет осуществляться обогащение урана; 7. Запасы высокообогащенного урана в Иране будут переданы МАГАТЭ в соответствии с согласованным графиком; 8. Ядерные объекты в Фордо, Исфахане и Натанзе будут выведены из эксплуатации и демонтированы; 9. Иран обязуется обеспечить полную прозрачность ядерной деятельности и разрешать проведение соответствующих независимых инспекций; 10. Иран откажется от поддержки прокси-террористических группировок; 11. Иран прекратит финансирование и поддержку таких группировок; 12. Иран объявит о прекращении войны; 13. Санкции против Ирана будут сняты; 14. США помогут Ирану развивать гражданскую ядерную энергетику на АЭС в Бушере; 15. Механизм возобновления ограничений против страны будет отменен.

При этом источник в иранском правительстве указал агентству, что Тегеран не желает вести с Вашингтоном переговоры, касающиеся будущего ракетной программы. Также Исламская Республика требует признания своего контроля над Ормузским проливом.

Ранее телеканал Press TV со ссылкой на иранского высокопоставленного чиновника сообщил, что Тегеран считает обманом предложенные президентом США Дональдом Трампом переговоры. Источник в правительстве указал, что власти Ирана считают подобное предлогом для новых ударов.