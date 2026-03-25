В Госдепе заявили о выделении значительной помощи Украине

19:47, 25 марта 2026Мир

Госдепартамент: США продолжают выделять Украине значительную помощь
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Администрация президента США Дональда Трампа продолжает выделять Украине «значительные объемы» ресурсов и помощи. Об этом сообщил заместитель госсекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности Томас Динанно, передает Reuters.

«США продолжают предоставлять огромный объем ресурсов и поддержки Украине. Я всего несколько недель назад встретился с украинским послом, чтобы убедиться, что все имеющиеся программы продолжают реализовывать», — заявил он.

Динанно добавил, что Вашингтон продолжает активно поддерживать программу PURL (Prioritized Ukraine Requirements List, «Список приоритетных требований Украины»).

19 марта шеф Пентагона Пит Хегсет заявил, что США должны использовать свои боеприпасы, а не посылать их на Украину.

