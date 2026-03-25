В Госдуме заявили о колоссальных потерях российских аграриев

Вице-спикер ГД Гордеев: Российские аграрии потеряли свыше 100 млрд руб. прибыли

По итогам прошлого года российские аграрии недосчитались более 100 миллиардов рублей прибыли. О колоссальных потерях отечественных отраслевых компаний заявил вице-спикер Госдумы (ГД) Алексей Гордеев, его слова приводит «Интерфакс».

Ключевой проблемой российских аграриев, отметил он, по-прежнему остается низкая стоимость производимой продукции при высоких ценах на материально-технические ресурсы. Этот диспаритет в итоге бьет по финансовому положению отечественных фермеров, констатировал Гордеев.

С подобными проблемами, в частности, столкнулись производители молочной продукции и зерна, добавил он. «Это особенно обидно и опасно», — посетовал Гордеев. Справиться с трудностями исключительно за счет наращивания производства не получится. «Главная проблема — это вопрос ценообразования на сельхозпродукцию и сельскохозяйственное сырье», — резюмировал вице-спикер ГД.

На относительно низкую стоимость вывозимой за рубеж российской агропродукции ранее указывала в том числе глава Министерства сельского хозяйства (Минсельхоза) Оксана Лут. По этому показателю, отмечала она, отечественные экспортеры продовольствия заметно отстают от главных конкурентов. Если не решить эту проблему в обозримом будущем, предупреждала она, добиться выполнения цели по экспорту продукции АПК (рост в полтора раза к 2030 году) будет крайне трудно.