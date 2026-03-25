В Иране посоветовали США попробовать «напечатать» бензин

01:04, 25 марта 2026Мир

Галибаф назвал нефть США «бумажной» и посоветовал «напечатать» бензин
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash.com

Глава иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф назвал нефть США «бумажной» и посоветовал попробовать «напечатать» бензин. Его слова приводит агентство IRNA.

Политик отметил, что Иран в курсе того, что происходит на нефтяном рынке, в том числе широкую капанию по созданию информационного давления для влияния на цены на энергоносители.

«Посмотрим, смогут ли они превратить это в «настоящий» бензин на АЗС или, может, напечатать молекулы бензина!» — сыронизировал Галибаф.

В Иране предупредили, что будут пропускать через Ормузский пролив исключительно корабли из дружественных стран. США и Израилю, в свою очередь, следует навсегда забыть о безопасном проходе своих танкеров через этот коридор, констатировал ранее глава иранского парламента.

