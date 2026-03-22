В Иране назвали условие безопасного прохода судов через Ормузский пролив

Иран пропустит через Ормузский пролив только суда из дружественных стран

Власти Ирана будут пропускать через Ормузский пролив только суда из дружественных стран, возможность движения для танкеров из вражеских государств останется нулевой. Об этом заявил представитель Тегерана в Международной морской организации (ММО) ООН Али Мусави, его слова приводит The Guardian.

Проход судов через акваторию важнейшей на Ближнем Востоке логистической артерии, пояснил он, будет возможен при координации мер безопасности с властями Ирана. Власти страны, подчеркнул Мусави, готовы сотрудничать с представителями ММО для повышения безопасности и защиты моряков в Персидском заливе.

Главной причиной блокировки Ираном Ормузского пролива, добавил он, стало начало совместной военной операции США и Израиля в Иране. Судоходство в регионе может вернуться к докризисному уровню только после прекращения боевых действий, констатировал Мусави.

Ранее глава парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф призвал США и Израиль навсегда забыть о безопасном проходе судов через Ормузский пролив. Присутствие американских и израильских судов в регионе, пояснил он, будет восприниматься правительством Ирана как угроза национальной безопасности. «Пролив больше не может быть таким, как раньше, и не вернется к прежним условиям», — заключил Галибаф.