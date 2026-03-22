10:23, 22 марта 2026

В Иране назвали условие безопасного прохода судов через Ормузский пролив

Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Власти Ирана будут пропускать через Ормузский пролив только суда из дружественных стран, возможность движения для танкеров из вражеских государств останется нулевой. Об этом заявил представитель Тегерана в Международной морской организации (ММО) ООН Али Мусави, его слова приводит The Guardian.

Проход судов через акваторию важнейшей на Ближнем Востоке логистической артерии, пояснил он, будет возможен при координации мер безопасности с властями Ирана. Власти страны, подчеркнул Мусави, готовы сотрудничать с представителями ММО для повышения безопасности и защиты моряков в Персидском заливе.

Главной причиной блокировки Ираном Ормузского пролива, добавил он, стало начало совместной военной операции США и Израиля в Иране. Судоходство в регионе может вернуться к докризисному уровню только после прекращения боевых действий, констатировал Мусави.

Ранее глава парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф призвал США и Израиль навсегда забыть о безопасном проходе судов через Ормузский пролив. Присутствие американских и израильских судов в регионе, пояснил он, будет восприниматься правительством Ирана как угроза национальной безопасности. «Пролив больше не может быть таким, как раньше, и не вернется к прежним условиям», — заключил Галибаф.

