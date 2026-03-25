В Иране предостерегли США от переброски войск на Ближний Восток

Иран внимательно следит за всеми передвижениям США на Ближнем Востоке, особенно за переброской войск. Об этом предупредил спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф на своей странице в социальной сети X.

«Не испытывайте нашу решимость защищать нашу землю», — говорится в публикации.

Галибаф также заявил, что солдаты «не смогут исправить то, что сломали генералы».

Ранее газета The Wall Street Journal (WSJ) сообщала, что Министерство войны США планирует развернуть около 3000 десантников на Ближнем Востоке.

10 марта президент России Владимир Путин и его иранский коллега Масуд Пезешкиан обсудили развитие событий на Ближнем Востоке. Российский лидер подтвердил принципиальную позицию в пользу скорейшей деэскалации конфликта.