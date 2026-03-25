06:33, 25 марта 2026

В Иране усомнились в предложении США о проведении переговоров

Axios: В Иране допускают, что предложение США о переговорах может быть уловкой
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Власти Ирана опасаются, что США предложили провести переговоры, чтобы застать Исламскую Республику врасплох. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

По информации портала, представители Ирана уже заявили посредникам из Пакистана, Египта и Турции о своих сомнениях, которые возникли из-за того, что Вашингтон перебросил своих военных на Ближний Восток. Они боятся, что их вновь их обманут, как это уже случалось — в июне 2025 года и 28 февраля 2026 года удары по стране были нанесены именно в разгар переговорного процесса.

Ранее стало известно, что США представили Ирану план из 15 пунктов по прекращению войны. Ожидается, что переговоры по соглашению будут проведены в период месячного перемирия.

