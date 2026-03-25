В Монголии сделали заявление о запасах поставляемого из России топлива

Власти Монголии пообещали, что поставляемый из России бензин не подорожает

Поставляемый из России бензин АИ-92 не подорожает в Монголии, заявили в министерстве промышленности и минеральных ресурсов этой азиатской страны, напомнив о действии соглашения о стабильной закупке этого топлива. Об этом сообщает ТАСС.

Говоря об имеющихся запасах, монгольское ведомство подчеркнуло, что бензина гражданам и организациям хватит на 42 дня, а дизельного топлива — на 28 дней. «Существующие резервуары заполнены, из-за их нехватки топливо хранится на Улан-Баторской железной дороге», — отметили в Минпроме. В свою очередь, министр экономики Джадамбаагиин Энхбаяр, которого процитировал «Интерфакс», уточнил, что цены на дизель в Монголии зависят от базовой цены на Сингапурской бирже, в случае роста которой три месяца подряд Улан-Батору придется провести ценовую реформу. Для этого правительство уже подготовило план действий, предусматривающий в том числе режим жесткой экономии для госучреждений.

Соответствующие заявления монгольских властей были сделаны на фоне вызванного эскалацией на Ближнем Востоке топливного кризиса, затронувшего многие государства на разных континентах. Например, Китай, с которым, по словам Энхбаяра, экономика Монголии «тесно связана в плане внешней торговли», уже остановил экспорт нефтепродуктов.

Ранее СМИ сообщили, что повседневная жизнь в Эфиопии — второй по численности населения стране Африки, полностью зависящей от импорта нефтепродуктов, — оказалась парализованной из-за нехватки топлива, связанной с последствиями иранского конфликта.