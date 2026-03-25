В офисе Зеленского захотели усилить присутствие в Африке

Украина работает над усилением геополитического присутствия в Африке. Об этом заявил глава офиса президента (ОП) Украины Владимира Зеленского Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), передает пресс-служба украинского лидера.

«Впервые Украина поставила перед собой цель комплексно влиять на ситуацию на Африканском континенте и защищать украинский интерес в этой части мира», — приводятся в публикации слова Буданова.

Он добавил, что Украина превращается во влиятельного геополитического игрока.

Ранее в Верховной Раде призвали готовиться к ударам Ирана по Украине. По словам депутата Федора Вениславского, Тегеран может попытаться атаковать территорию страны из-за действий Киева на Ближнем Востоке.