В России оценили последствия отправки британского корабля в Ормузский пролив

Спецпосланник президента России по экономическому сотрудничеству, глава РФПИ Кирилл Дмитриев в соцсети X оценил последствия отправки британского корабля в Ормузский пролив для помощи в его разблокировке.
По мнению чиновника, это спровоцирует подорожание нефти до 200 долларов за баррель.
Ранее газета The Times сообщила, что Великобритания может отправить корабль в Ормузский пролив для открытия артерии для судоходства. Ожидается, что судно будет координировать тральщики для поиска мин.
«С учетом безупречной репутации [премьер-министра Великобритании Кира] Стармера в постоянных неудачах цена на нефть может достичь 200 долларов», — написал Дмитриев.
Ранее глава РФПИ предрек новый кризис из-за закрытия Ормузского пролива. «Ормузский пролив и дестабилизация рынка удобрений. Сельскохозяйственный кризис на очереди», — заявил он.