Дмитриев: Нефть подорожает до $200 из-за помощи Британии в открытии Ормуза

Спецпосланник президента России по экономическому сотрудничеству, глава РФПИ Кирилл Дмитриев в соцсети X оценил последствия отправки британского корабля в Ормузский пролив для помощи в его разблокировке.

По мнению чиновника, это спровоцирует подорожание нефти до 200 долларов за баррель.

Ранее газета The Times сообщила, что Великобритания может отправить корабль в Ормузский пролив для открытия артерии для судоходства. Ожидается, что судно будет координировать тральщики для поиска мин.

«С учетом безупречной репутации [премьер-министра Великобритании Кира] Стармера в постоянных неудачах цена на нефть может достичь 200 долларов», — написал Дмитриев.

Ранее глава РФПИ предрек новый кризис из-за закрытия Ормузского пролива. «Ормузский пролив и дестабилизация рынка удобрений. Сельскохозяйственный кризис на очереди», — заявил он.