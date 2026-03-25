03:33, 25 марта 2026Мир

Стало известно о планах Великобритании отправить корабль для открытия Ормузского пролива

Times: Британия направит корабль в Ормузский пролив для координации тральщиков

Великобритания может отправить корабль в Ормузский пролив для открытия артерии для судоходства. Ожидается, что судно будет координировать тральщики для поиска мин. О планах стало известно газете The Times.

«Великобритания рассматривает планы отправки либо корабля Королевских ВМС, либо арендованного коммерческого судна в качестве носителя беспилотников, которые будут искать и уничтожать мины в Ормузском проливе», — сообщили источники издания.

На следующем этапе Лондон готов отправить на Ближний Восток эсминцы и безэкипажные катера в рамках коалиции по разблокировке пролива.

Ранее стало известно, что более 20 стран выразили готовность обеспечить безопасный проход через Ормузский пролив. Заявление 22 подписантов опубликовал МИД Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).

    Последние новости

    Раскрыты 15 пунктов мирного плана США по Ирану

    В Киеве сочли оскорбительной выходкой обращение жены Зеленского к пустому креслу

    В России оценили последствия отправки британского корабля в Ормузский пролив

    В армию США будут брать с судимостью

    Стало известно о планах Великобритании отправить корабль для открытия Ормузского пролива

    Россиянка описала жительниц Мексики фразой «русским мужчинам точно понравится»

    В России указали на необоснованно большие потери ВСУ в Харьковской области

    В Китае рассказали об игре Путина на опережение против планов Трампа

    Раскрыты подробности атаки ВСУ на Ленинградскую область

    Трамп призвал поддержать на выборах отказавшегося помогать Украине лидера

    Все новости
