Стало известно о планах Великобритании отправить корабль для открытия Ормузского пролива

Times: Британия направит корабль в Ормузский пролив для координации тральщиков

Великобритания может отправить корабль в Ормузский пролив для открытия артерии для судоходства. Ожидается, что судно будет координировать тральщики для поиска мин. О планах стало известно газете The Times.

«Великобритания рассматривает планы отправки либо корабля Королевских ВМС, либо арендованного коммерческого судна в качестве носителя беспилотников, которые будут искать и уничтожать мины в Ормузском проливе», — сообщили источники издания.

На следующем этапе Лондон готов отправить на Ближний Восток эсминцы и безэкипажные катера в рамках коалиции по разблокировке пролива.

Ранее стало известно, что более 20 стран выразили готовность обеспечить безопасный проход через Ормузский пролив. Заявление 22 подписантов опубликовал МИД Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).

