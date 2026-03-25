15:35, 25 марта 2026

В России заинтересовались мигрантами из экзотической страны

Минтруд России: Мигрантам из Индонезии предлагают стать матросами в Приморье
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

В некоторых российский регионах есть спрос на мигрантов из экзотических стран, в Приморье, например, есть вакансии для граждан Индонезии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Министерства труда и социальной защиты (Минтруда) РФ.

В вышеуказанном регионе, отметили в ведомстве, работодатели ищут матросов и обработчиков рыбы из Индонезии. Ежемесячные зарплаты на этих должностях могут достигать 100 тысяч рублей. Это самые высокие оклады для пребывающих в Приморье по визе, констатировали в министерстве.

Речь идет более чем о 300 вакансиях в рыбопромысловой отрасли от приморских компаний, следует из документов Минтруда. Индонезия занимает второе место по количеству иностранных трудовых ресурсов, ожидаемых местными работодателями. Лидером же по этому показателю остается Китай.

Ранее на фоне нехватки рабочей силы в России заинтересовались работниками из еще одной экзотической страны. Первые партии мигрантов из Шри-Ланки уже прибыли в РФ. Впрочем, некоторые из них уже столкнулись с проблемами. В Псковской области им не выплатили вовремя положенную заработную плату. На этом фоне большого числа приезжих с острова в обозримом будущем ждать не стоит.

