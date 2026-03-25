15:01, 25 марта 2026

В России заявили о пересмотре схемы поставок энергоресурсов из-за войны в Иране

Глава Минэнерго Цивилев: РФ будет делать упор на экспорт сырья в соседние страны
Анатолий Акулов (редактор)
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Российские экспортеры пересматривают схемы поставок энергоресурсов из-за войны в Иране. Об этом заявил глава Министерства энергетики (Миэнерго) РФ Сергей Цивилев, его слова приводит ТАСС.

Упор будет делаться в первую очередь на удовлетворение потребностей соседних стран, уточнил он. Рассчитывать на более обширную географию сейчас не приходится из-за регулярных ракетных атак и нападений беспилотников на Ближнем Востоке. «Теперь любая цепочка поставки может находиться под ударом», — констатировал Цивилев.

На этом фоне приоритетом для России станет экспорт сырья странам, с которыми у РФ есть общая граница. В сложившихся реалиях такая схема представляется наименее опасной, отметил глава ведомства. «Нам предстоит построить новую систему логистических цепочек», — заключил Цивилев.

Масштабные перебои с поставками энергоресурсов с Ближнего Востока из-за блокировки Ираном Ормузского пролива привели к растущему интересу к российской нефти со стороны ряда стран. Заинтересованность в отечественном сырье, пояснил замглавы Минэнерго Роман Маршавин, выражают почти все государства Юго-Восточной Азии. Именно эти страны в наибольшей степени зависели от поставок через Ормузский пролив.

