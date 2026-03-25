В российском городе выявили администратора крупнейшей международной хакерской площадки

В Москве задержали администратора международной хакерской площадки. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Возбуждено уголовное дело по статье 272.1 («Незаконные использование и (или) передача, сбор и (или) хранение компьютерной информации, содержащей персональные данные, а равно создание и (или) обеспечение функционирования информационных ресурсов, предназначенных для ее незаконных хранения и (или) распространения») УК РФ.

По данным ведомства, сотрудники полиции задержали администратора одной из крупнейших международных хакерских площадок, на которой в течение четырех лет продавали похищенные базы данных. Там находились сотни миллионов учетных записей пользователей с банковскими реквизитами и паролями, а также корпоративные документы. Более 147 тысяч пользователей, зарегистрированных там, могли приобретать и продавать информацию. Эти данные могли использоваться для мошеннических действий.

В ходе обыска по месту проживания задержанного были изъяты технические средства и другие предметы, имеющие доказательное значение.

