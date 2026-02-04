Реклама

Силовые структуры
11:24, 4 февраля 2026Силовые структуры

Раскрыт продававший персональные данные россиян канал в мессенджере

В Волгограде задержали организатора канала, продававшего персональные данные
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал Ирины Волк

В Волгограде задержали организатора канала, продававшего персональные данные. Об этом в своем Telegram-канале сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным ведомства, сотрудники управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России в одном из мессенджеров выявили сервис по продаже охраняемой компьютерной информации. Через этот сервис за денежное вознаграждение предоставлялась информация о гражданах России из баз данных операторов связи, банков, государственных органов и коммерческих организаций. Доход площадки мог превышать 100 тысяч рублей в день.

Возбуждено уголовное дело по статье 272.1 («Незаконные использование и (или) передача, сбор и (или) хранение компьютерной информации, содержащей персональные данные, а равно создание и (или) обеспечение функционирования информационных ресурсов, предназначенных для ее незаконных хранения и (или) распространения») УК РФ. Сотрудники полиции задержали владельца и администратора канала. Им предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что раскрыт доход владельца крупнейшего сайта с персональными данными россиян.

