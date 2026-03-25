Юрий Стоянов раскрыл секрет крепкого брака

Артист Стоянов назвал чувство юмора и уважение секретом любви в браке

Актер театра и кино, звезда сатирической программы «Городок» Юрий Стоянов, который с 2000 года состоит в браке с женой Еленой, раскрыл секрет крепких отношений в семье. На эту тему он высказался в беседе с KP.RU.

Стоянов назвал уважение друг к другу одним из условий крепкого брака. Кроме того, он заявил, что в отношениях очень важно чувство юмора. «Без него вообще нечего делать ни в браке, ни в каких отношениях, потому что забыл ты вынести мусор, а она ответила не тем тоном. И если мы не умеем над этим смеяться, химия быстро превращается в физику», — подчеркнул артист.

Звезда «Городка» добавил, что супругам необходимо каждый день «снова и снова выбирать этого человека».

Стоянов в 2000 году женился в третий раз. С первой женой, Ольгой Синельченко, он состоял в браке с 1978 по 1983 год. После этого артист 12 лет был женат на Марине Венской. У актера трое родных детей.

Ранее Стоянов рассказал о секретах крепкого здоровья и заявил, что проходит полное обследование организма каждой осенью. Он также отметил, что старается посещать баню и бассейн.