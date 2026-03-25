16:56, 25 марта 2026Интернет и СМИ

Юрий Стоянов раскрыл секрет крепкого брака

Артист Стоянов назвал чувство юмора и уважение секретом любви в браке
Маргарита Щигарева
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Актер театра и кино, звезда сатирической программы «Городок» Юрий Стоянов, который с 2000 года состоит в браке с женой Еленой, раскрыл секрет крепких отношений в семье. На эту тему он высказался в беседе с KP.RU.

Стоянов назвал уважение друг к другу одним из условий крепкого брака. Кроме того, он заявил, что в отношениях очень важно чувство юмора. «Без него вообще нечего делать ни в браке, ни в каких отношениях, потому что забыл ты вынести мусор, а она ответила не тем тоном. И если мы не умеем над этим смеяться, химия быстро превращается в физику», — подчеркнул артист.

Звезда «Городка» добавил, что супругам необходимо каждый день «снова и снова выбирать этого человека».

Стоянов в 2000 году женился в третий раз. С первой женой, Ольгой Синельченко, он состоял в браке с 1978 по 1983 год. После этого артист 12 лет был женат на Марине Венской. У актера трое родных детей.

Ранее Стоянов рассказал о секретах крепкого здоровья и заявил, что проходит полное обследование организма каждой осенью. Он также отметил, что старается посещать баню и бассейн.

    Последние новости

    В Госдуме заявили о колоссальных потерях российских аграриев

    США сообщили о переговорах с Россией и Китаем

    Российским войскам передали новые «Уланы-2»

    Официальный курс доллара к рублю продолжил снижаться

    Дикое животное сорвало рейс пассажирского самолета в США

    Иностранный футболист перешел в «Зенит» и подешевел на семь миллионов евро

    Россиянам раскрыли нюансы при выборе дачи

    Раздача листовок закончилась для российского студента 19 годами колонии

    Российская обладательница титула «Мисс Вселенная» раскрыла секрет красоты

    На Украине сообщили о возможном уголовном преследовании Арахамии

    Все новости
