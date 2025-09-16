Забота о себе
68-летний Юрий Стоянов поделился секретами крепкого здоровья

Юрий Стоянов рассказал, что проходит полное обследование организма каждой осенью
Маргарита Миронова
Маргарита Миронова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Народный артист России Юрий Стоянов рассказал, что проходит полное обследование организма каждой осенью. Секретами крепкого здоровья в 68 лет он поделился с Пятым каналом.

«Раз в году, чаще не получается. Это нужно. Я цивилизованный человек и сын врача. Я доверяю только традиционной медицине. Естественно, я как сын врача к себе отношусь как к автомобилю. Надо пройти ТО (техническое обслуживание. — Прим. ред.)», — объяснил актер.

Помимо профилактических осмотров Стоянов также старается посещать баню и бассейн. По его словам, достаточно проплыть километр или около того. В свободное время артист старается чем-то себя занять, например, работает за станком. Такие нагрузки позволяют ему удерживать комфортный для здоровья вес.

При этом актер признался, что не признает косметологию и пластику. «Волосы мне покрасила жизнь. Видите? Все остальное — это какие-то крема, которые мне тут дает жена», — поделился Стоянов.

Ранее 60-летняя певица Маша Распутина посоветовала пить талую воду для продления молодости. Также она напомнила о важности регулярной гимнастики и сбалансированного рациона.

