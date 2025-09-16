68-летний Юрий Стоянов поделился секретами крепкого здоровья

Юрий Стоянов рассказал, что проходит полное обследование организма каждой осенью

Народный артист России Юрий Стоянов рассказал, что проходит полное обследование организма каждой осенью. Секретами крепкого здоровья в 68 лет он поделился с Пятым каналом.

«Раз в году, чаще не получается. Это нужно. Я цивилизованный человек и сын врача. Я доверяю только традиционной медицине. Естественно, я как сын врача к себе отношусь как к автомобилю. Надо пройти ТО (техническое обслуживание. — Прим. ред.)», — объяснил актер.

Помимо профилактических осмотров Стоянов также старается посещать баню и бассейн. По его словам, достаточно проплыть километр или около того. В свободное время артист старается чем-то себя занять, например, работает за станком. Такие нагрузки позволяют ему удерживать комфортный для здоровья вес.

При этом актер признался, что не признает косметологию и пластику. «Волосы мне покрасила жизнь. Видите? Все остальное — это какие-то крема, которые мне тут дает жена», — поделился Стоянов.

