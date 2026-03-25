10:22, 25 марта 2026Авто

Забывшим поменять права при смене фамилии россиянам напомнили о наказании

РИА Новости: Не поменявшему права при смене фамилии грозит штраф
Платон Щукин
Платон Щукин

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Для россиян, которые, вступая в брак, сменили фамилию, но забыли поменять права, предусмотрено наказание. Об этом напомнила юрист, подполковник внутренней службы в отставке Елена Браун. Ее слова приводит РИА Новости.

Эксперт уточнила, что если фамилия в водительских документах не соответствует той, что указана в паспорте, то водитель не имеет права управлять машиной. За это нарушение грозит штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей. Кроме того, от управления машиной водителя могут отстранить, а сам автомобиль — эвакуировать.

Ранее ассистент кафедры административного права и процесса Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) Тургунбой Зокиров предупреждал, что автомобилистам грозит штраф за прослушивание громкой музыки вечером и ночью (с 23:00 до 07:00). Шум может быть квалифицирован как нарушение законодательства об обеспечении тишины и покоя граждан. В этом случае водителю грозит предупреждение либо административный штраф в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей.

