Захарова сравнила трагедию в Хатыни и теракт в «Крокусе»

Захарова провела параллель между трагедией в Хатыни и терактом в «Крокусе»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила трагедию в Хатыни в 1943 году и теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» в 2024 году. Ее слова передает корреспондент «Ленты.ру».

«22 марта это не только Хатынь и ее трагедия. 22 марта 2024 года. Это трагедия в нашей стране уже современного периода. Россия подверглась одной из самых циничных, бесчеловечных и кровавых террористических атак, совершенных на ее территории», — рассказала Захарова.

Как отметила дипломат, в результате обеих трагедий жизнь потеряли 149 человек.

Ранее стало известно, что киевский арт-бар «Офензива» запустил акцию, посвященную годовщине теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Организаторы описывают акцию как «способ отпраздновать подвиг» преступников.