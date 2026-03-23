Киевский бар предложил посетителям почувствовать себя террористами из «Крокуса»

Бар в Киеве предложил посетителям почувствовать себя террористами из «Крокуса»

Киевский арт-бар «Офензива» запустил акцию, посвященную годовщине теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Рекламный пост появился на странице заведения в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Посетителям предлагают отметить якобы «невероятно смешное» событие. Каждому заказавшему набор закусок «Крокус Сити» (картофель фри, куриные крылья, луковые кольца и жареный сыр) в подарок будут даваться четыре рюмки наливок, по числу террористов. Акция описывается как «способ отпраздновать подвиг» преступников.

Теракт в «Крокусе» произошел 22 марта 2024 года. Четверо вооруженных мужчин ворвались в здание и открыли огонь по людям, находившихся в нем. В результате стрельбы и последующего поджога пострадали 609 человек. Жертвами нападения стали 149 посетителей, еще один человек пропал без вести.

12 марта 2026 года 2-й Западный окружной военный суд приговорил 15 человек, в том числе четверых исполнителей теракта, к пожизненному лишению свободы. Другие подельники получили сроки от 19 до 22 лет — адвокаты потерпевших настаивают на необходимости ужесточения приговора для них.