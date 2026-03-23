Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:07, 23 марта 2026

Киевский бар предложил посетителям почувствовать себя террористами из «Крокуса»

Марина Совина (ночной редактор)
СюжетТеракт в «Крокус Сити Холле»

Фото: Alina Smutko / Reuters

Киевский арт-бар «Офензива» запустил акцию, посвященную годовщине теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Рекламный пост появился на странице заведения в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Посетителям предлагают отметить якобы «невероятно смешное» событие. Каждому заказавшему набор закусок «Крокус Сити» (картофель фри, куриные крылья, луковые кольца и жареный сыр) в подарок будут даваться четыре рюмки наливок, по числу террористов. Акция описывается как «способ отпраздновать подвиг» преступников.

Теракт в «Крокусе» произошел 22 марта 2024 года. Четверо вооруженных мужчин ворвались в здание и открыли огонь по людям, находившихся в нем. В результате стрельбы и последующего поджога пострадали 609 человек. Жертвами нападения стали 149 посетителей, еще один человек пропал без вести.

12 марта 2026 года 2-й Западный окружной военный суд приговорил 15 человек, в том числе четверых исполнителей теракта, к пожизненному лишению свободы. Другие подельники получили сроки от 19 до 22 лет — адвокаты потерпевших настаивают на необходимости ужесточения приговора для них.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok