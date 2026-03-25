14:52, 25 марта 2026

Звезда «Интернов» и «Трассы» Александр Ильин-младший стал многодетным отцом
Андрей Шеньшаков
Александр Ильин-младший (на первом плане). Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Российский актер и музыкант Александр Ильин-младший, известный по ролям в сериалах «Интерны» и «Трасса», стал многодетным отцом. О пополнении в семье сообщила его супруга Юлия Мартынова на своей странице в социальной сети Instagram (запрещена в России; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Женщина сообщила, что их третьим ребенком стала девочка. Имени новорожденной мать не раскрыла.

«Добро пожаловать, малышка-богатырша», — написала Мартынова.

Первый ребенок пары появился на свет в марте 2018 года, второй — в апреле 2021 года. В обоих случаях у Ильина-младшего и его супруги рождались сыновья.

Ранее стало известно, что уехавший из России актер популярного сериала «Интерны» Дмитрий Шаракоис стал стримером из-за нехватки денег.

    Последние новости

    Иран ударил по американскому авианосцу «Авраам Линкольн»

    Раскрыта криминальная обстановка в Москве

    Артемий Лебедев пожелал американцам нормального президента

    Европейский лидер рассказал о сытой Зеленским по горло Европе

    Названы причины исчезновения с российского рынка китайских машин

    Звезда сериала «Интерны» стал многодетным отцом

    Россиянам назвали самые доходные творческие профессии

    Связанная россиянкой кофта со «Смешариками» взорвала интернет

    Раскрыт неожиданный фактор ускоренного старения

    Россиянам посоветовали не вмешиваться в жизнь белок

    Все новости
