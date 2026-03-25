Звезда сериала «Интерны» стал многодетным отцом

Звезда «Интернов» и «Трассы» Александр Ильин-младший стал многодетным отцом

Российский актер и музыкант Александр Ильин-младший, известный по ролям в сериалах «Интерны» и «Трасса», стал многодетным отцом. О пополнении в семье сообщила его супруга Юлия Мартынова на своей странице в социальной сети Instagram (запрещена в России; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Женщина сообщила, что их третьим ребенком стала девочка. Имени новорожденной мать не раскрыла.

«Добро пожаловать, малышка-богатырша», — написала Мартынова.

Первый ребенок пары появился на свет в марте 2018 года, второй — в апреле 2021 года. В обоих случаях у Ильина-младшего и его супруги рождались сыновья.

