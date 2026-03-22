Культура
14:59, 22 марта 2026

Уехавший из РФ актер сериала «Интерны» стал стримером из-за нехватки денег

Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Уехавший из России актер популярного сериала «Интерны» Дмитрий Шаракоис стал стримером из-за нехватки денег. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Уточняется, что актер начал просить деньги у зрителей на стримах. На него подписаны 41 тысяча человек на платформе Twitch, при этом в онлайне за его игрой обычно наблюдают примерно 115 пользователей. Шаракоис в основном играет в CS2, Minecraft и FC26.

Сообщается, что он не один раз жаловался на нехватку средств — ему еле хватает на съем комнаты и дешевые продукты. В настоящее время, по его словам, он вкладывает деньги в скины и копит на обновление программного обеспечения. Шаракоис также пытается зарабатывать на кино, но за некоторые съемки ему даже не заплатили. Он отмечает, что открыт к предложениям, и даже иногда пробуется онлайн в российские проекты. Известно, что у актера «Интернов» были контракты со студиями Marvel и Disney на сериал Jambalaya, но его оттуда вырезали.

Ранее российский блогер Эльдар Джарахов рассказал о драке с Шаракоисом в московском клубе. Спустя неделю актер написал на него заявление в полицию.

    «Прогресс МС-33» отправился к МКС

    Россиянина заподозрили в поджоге квартиры и преследовании экс-жены

    Врач рассказала о проверенных способах снизить уровень холестерина без лекарств

    Бойцы ВС России придумали необычный способ перехвата украинских БПЛА

    Москвич обеднел на триллион рублей из-за сбоя в работе банка

    В полетах B-52 увидели предел эффективности США в операции против Ирана

    Директор ФСБ России назвал кукловодами Украины одну европейскую страну

    Уехавший из РФ актер сериала «Интерны» стал стримером из-за нехватки денег

    Гавайи затопили ливни

    Пашинян поругался с женщиной в метро из-за Карабаха

    Все новости
