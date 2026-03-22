Уехавший из РФ актер сериала «Интерны» стал стримером из-за нехватки денег

Уехавший из РФ актер Дмитрий Шаракоис начал просить деньги на стримах

Уехавший из России актер популярного сериала «Интерны» Дмитрий Шаракоис стал стримером из-за нехватки денег. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Уточняется, что актер начал просить деньги у зрителей на стримах. На него подписаны 41 тысяча человек на платформе Twitch, при этом в онлайне за его игрой обычно наблюдают примерно 115 пользователей. Шаракоис в основном играет в CS2, Minecraft и FC26.

Сообщается, что он не один раз жаловался на нехватку средств — ему еле хватает на съем комнаты и дешевые продукты. В настоящее время, по его словам, он вкладывает деньги в скины и копит на обновление программного обеспечения. Шаракоис также пытается зарабатывать на кино, но за некоторые съемки ему даже не заплатили. Он отмечает, что открыт к предложениям, и даже иногда пробуется онлайн в российские проекты. Известно, что у актера «Интернов» были контракты со студиями Marvel и Disney на сериал Jambalaya, но его оттуда вырезали.

Ранее российский блогер Эльдар Джарахов рассказал о драке с Шаракоисом в московском клубе. Спустя неделю актер написал на него заявление в полицию.