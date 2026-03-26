Арестованный археолог Бутягин рассказал о распорядке дня в СИЗО

Арестованный Бутягин рассказал, что два раза в неделю играет в пинг-понг в СИЗО

Арестованный в Польше российский археолог Александр Бутягин рассказал, как проходит его день в СИЗО «Бялоленка». Об этом сообщает Telegram-канал «Адвокат для Александра Бутягина», который ведут его близкие.

«Жизнь моя проистекает на третьем этаже в блоке Д следственного изолятора "Бялоленка". Это длинное прямоугольное здание. По одной стороне идет широкая галерея с небольшими окнами, а по другую в ряд расположены камеры. Всего их штук 20, но не все используются для заключенных», — приводятся в публикации его слова.

В письме археолог также рассказал, что его день состоит из подъема в шесть утра, завтрака, прогулки, обеда и ужина. В 22:00 происходит отбой. По его словам, два раза в неделю у Бутягина есть возможность поиграть в пинг-понг.

«Еду привозят прямо в камеру на тележке. Это тоже делают заключенные, которых здесь называют кайфусами. У каждого из нас зеленая пластмассовая чашка, миска, нож, вилка и ложка», — отметил Бутягин.

Также арестованный в Польше российский археолог Александр Бутягин рассказал, что написал в СИЗО две книги.