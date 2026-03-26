Арестованный в Польше археолог Бутягин написал две книги в СИЗО

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:11, 26 марта 2026Россия

Арестованный в Польше археолог Бутягин написал две книги и стихи в СИЗО
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Фото: Сергей Фадеичев / фотохост-агентство ТАСС

Арестованный в Польше российский археолог Александр Бутягин рассказал, что написал в СИЗО две книги. Об этом сообщает Telegram-канал «Адвокат для Александра Бутягина», который ведут его родные.

В канале привели отрывки из письма, в котором археолог рассказал, что книга № 1 называется «Искусство с точки зрения археологии», а книга № 2 — «Древняя Греция в 50 предметах. От амфоры до Антикиферы».

Кроме того, в СИЗО арестованный Бутягин пишет рассказы и стихи.

«Еще пишу рассказы и стихи. Иногда ощущение, что мне начинает не хватать времени для своих дел. Везде одно и то же, даже в тюрьме!» — пишет он.

Президент России Владимир Путин заявил, что арест археолога Александра Бутягина лишний раз показывает, с кем РФ имеет дело.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok