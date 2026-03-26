Буданов сделал заявление об обмене пленными с Россией

21:44, 26 марта 2026

Буданов: Надеюсь, что на Пасху состоится большой обмен пленными с Россией
Марина Совина

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Глава офиса украинского лидера Владимира Зеленского Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) выразил надежду, что на Пасху состоится большой обмен пленными с Россией. Об этом он упомянул в разговоре с журналистом «Новости.LIVE» на YouTube-канале.

«Переговоры продолжаются, и новые обмены состоятся. Я очень надеюсь, что на Пасху мы все станем свидетелями крупного обмена. А мы сделаем для этого все необходимое», — отметил он.

Также Буданов рассказал, что третья мировая война уже наступила. По его словам, она началась на Украине.

Ранее стало известно, что Буданов настаивает на заключении рамочной сделки, основанной на предложениях президента США Дональда Трампа, считая позицию Киева слабой на фоне эскалации на Ближнем Востоке.

    Последние новости

    «Мы выйдем к их берегам». Иран пригрозил наземной операцией соседним странам. Какие цели преследует Тегеран?

    Глава офиса Зеленского озвучил главную точку несогласия в переговорах России и Украины

    Две россиянки пострадали при атаке БПЛА

    Российское посольство обрушилось с критикой на Британию из-за дерзкого решения

    Буданов высказался о месте начала третьей мировой войны

    В США отказались прекратить дело против Мадуро

    МИД Турции прокомментировал атаку на танкер с российской нефтью

    В МИД РФ отреагировали на отмену концерта Дитера Болена

    Россиянам с анальными бахромками дали совет

    Зеленский назвал число вернувшихся из плена солдат ВСУ с 2022 года

    Все новости
