Дмитриев дал Каллас необычный совет

23:41, 26 марта 2026

Дмитриев посоветовал Каллас читать мирные книги вместо западных комиксов
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев посоветовал главе дипломатии ЕС Кае Каллас читать мирные книги. С таким необычным советом европейскому политику он выступил в соцсети X.

«Сторонница войны Кая хочет, чтобы конфликт продолжался. Ей стоит читать мирные книги, а не комиксы Marvel», — отметил он.

Так Дмитриев оценил высказывание Каллас о том, что Евросоюз обеспокоен давлением Соединенных Штатов на Украину в ходе переговоров с Россией.

Ранее глава евродипломатии заявила, что США следует выйти из войны с Ираном и активнее поддерживать Украину. По словам Каллас, рост цен на нефть в результате конфликта на Ближнем Востоке негативно сказывается на поддержке Украины и способствует усилению России.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты «уже выиграли» войну в Иране. По словам главы Белого дома, представители американской администрации ведут переговоры о заключении сделки с Тегераном.

