21:25, 26 марта 2026Россия

Две россиянки пострадали при атаке БПЛА

Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

В поселке Октябрьский при атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) пострадали две женщины. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Они самостоятельно обратились в Октябрьскую районную больницу, где обеим диагностировали баротравмы. Медицинская помощь оказана», — написал Гладков.

Губернатор уточнил, что БПЛА атаковал легковой автомобиль.

Ранее Telegram-канал Shot сообщил, что Вооруженные силы Украины атаковали Белгород. Местные жители сообщили, что в небе видны яркие вспышки, сработали системы противовоздушной обороны (ПВО). Первые взрывы произошли в 4:30, после этого в нескольких районах «моргнул» или полностью пропал свет.

