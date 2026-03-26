Две россиянки пострадали при атаке БПЛА

Гладков: В Октябрьском 2 женщины пострадали при атаке БПЛА

В поселке Октябрьский при атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) пострадали две женщины. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Они самостоятельно обратились в Октябрьскую районную больницу, где обеим диагностировали баротравмы. Медицинская помощь оказана», — написал Гладков.

Губернатор уточнил, что БПЛА атаковал легковой автомобиль.

Ранее Telegram-канал Shot сообщил, что Вооруженные силы Украины атаковали Белгород. Местные жители сообщили, что в небе видны яркие вспышки, сработали системы противовоздушной обороны (ПВО). Первые взрывы произошли в 4:30, после этого в нескольких районах «моргнул» или полностью пропал свет.