Германия создаст космическую систему слежения за Россией и Китаем

Писториус: Германия создаст в космосе системы обнаружения угроз со стороны РФ

Германия и Австралия хотят создать в космосе системы для раннего обнаружения угроз со стороны России и Китая. Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус, сообщает ABC News.

«Нам нужно понимать, что происходит там, наверху. Это единственный способ защитить наши собственные системы», — сказал глава немецкого оборонного ведомства.

Как отмечает агентство, договор о статусе вооруженных сил облегчит работу военнослужащих армий двух государств на территории друг друга.

По словам министра, в мире, где стало меньше надежности, партнерские отношения со странами-единомышленницами, важны как никогда.

Ранее Писториус заявил, что участие Германии в миссии в Ормузском проливе возможно после достижения перемирия с Ираном. Он также подчеркнул, что война США с Ираном не подпадает под действие пятой статьи устава НАТО.