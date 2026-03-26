Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:53, 26 марта 2026

Германия создаст космическую систему слежения за Россией и Китаем

Писториус: Германия создаст в космосе системы обнаружения угроз со стороны РФ
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Nadja Wohlleben / Reuters

Германия и Австралия хотят создать в космосе системы для раннего обнаружения угроз со стороны России и Китая. Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус, сообщает ABC News.

«Нам нужно понимать, что происходит там, наверху. Это единственный способ защитить наши собственные системы», — сказал глава немецкого оборонного ведомства.

Как отмечает агентство, договор о статусе вооруженных сил облегчит работу военнослужащих армий двух государств на территории друг друга.

По словам министра, в мире, где стало меньше надежности, партнерские отношения со странами-единомышленницами, важны как никогда.

Ранее Писториус заявил, что участие Германии в миссии в Ормузском проливе возможно после достижения перемирия с Ираном. Он также подчеркнул, что война США с Ираном не подпадает под действие пятой статьи устава НАТО.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok