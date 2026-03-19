В Германии высказались об участии в миссии против Ирана

Писториус: Участие ФРГ в миссии в Ормузском проливе возможно после перемирия

Участие Германии в миссии в Ормузском проливе возможно после достижения перемирия с Ираном. Об этом заявил глава Минобороны ФРГ Борис Писториус, передает РИА Новости.

«Мы ничего не исключаем, но от ситуации после прекращения огня, а также от военной ситуации и безопасности в регионе зависит, смогли бы мы принять в этом участие, если все параметры будут соблюдены и бундестаг даст согласие», — сказал он.

Министр также подчеркнул, что война США с Ираном не подпадает под действие пятой статьи устава НАТО. «У нас нет обязательств по оказанию помощи. Поэтому мы не нарушаем договор НАТО», — отметил Писториус.

Ранее сообщалось, что союзники США захотели внести вклад в обеспечение безопасности в Ормузском проливе. Заявление было выпущено Великобританией, Францией, Германией, Италией, Нидерландами и Японией.