Перечислены скрытые функции Windows

XDA: Скрытые функции Windows 11 помогут пользователям тонко настраивать ОС

В Windows 11 есть скрытые функции, которые позволяют управлять операционной системой (ОС) на продвинутом уровне. Об этом сообщает издание XDA.

Специалисты медиа перечислили особенности и настройки системы, которые спрятаны от неопытных пользователей. В первую очередь к ним отнесли PowerToys — набор бесплатных утилит с открытым исходным кодом. Некоторые из них позволяют создавать сложные сетки для иконок на рабочем столе, другие — закреплять определенные окна поверх остальных в системе. Программы PowerToys были добавлены в Windows еще в 1996 году.

Спрятан от большинства пользователей и так называемый «режим бога». Его активация значительно расширяет количество системных настроек в разделе «Параметры». Журналисты пояснили, что эти настройки скрыты от обычных владельцев устройств, так как при неумелом использовании можно нанести вред ОС и компьютеру.

Также в Windows есть «песочница» — виртуальная машина, которая загружает дублирующую копию версии ОС. В «песочнице» можно активировать любые настройки и экспериментировать с системой. Любой вред, нанесенный операционной системе в этом режиме, можно откатить без последствий.

Ранее специалисты издания Windows Latest объяснили, что Windows 11 потребляет излишне много оперативной памяти из-за большого количества фоновых процессов. С другой стороны, из-за фоновых процессов большинство программ в Windows постоянно готово к работе.