Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:37, 26 марта 2026

Иран пообещал не отстать от американцев при одном условии

ВС Ирана: Тегеран не отстанет от американцев, если США не выполнят его условия
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Morteza Nikoubazl / Reuters

Иран не отстанет от США, если они не выполнят условия Тегерана об окончании конфликта. Об этом заявил представитель Вооруженных сил (ВС) Исламской Республики Сардар Шакарчи, его слова приводит IRNA.

«Ситуация в Ормузском проливе не вернется к прежнему состоянию (...). Даже если эта война закончится, у нас есть свои условия, и если они не будут выполнены, то мы не отстанем от американцев», — пригрозил он.

Шакарчи отметил, сегодня американская армия «не способна противостоять мощному Ирану». Он утверждает, что в ходе военной операции США использовали самые передовые в мире технологии. По его словам, если бы началась мировая война и Соединенные Штаты хотели бы в одиночку сражаться против всего мира, то они использовали бы именно то оборудование, которое сегодня применяют против Исламской Республики.

25 марта телеканал Press TV со ссылкой на источники сообщил, что Иран выдвинул США пять условий завершения конфликта на Ближнем Востоке. По словам высокопоставленного иранского чиновника, Тегеран прекратит боевые действия тогда, когда сам этого захочет и когда будут выполнены ее условия.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп сделал заявление о России и Украине

    Москвичам рассказали о погоде в начале апреля

    Трамп дерзко ответил Мерцу словами об Украине

    Наталья Водянова снялась в мини-юбке для журнала

    Названа идеальная для Ирана стратегия борьбы с США

    Россиянин с ножом напал на женщину и признался в желании убивать

    В России стартовали продажи нового минивэна Sollers

    Аренда жилья на майские праздники резко взлетела в цене

    Трамп захотел баллотироваться в президенты Венесуэлы

    Россиянам назвали способ накопить на автомобиль

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok