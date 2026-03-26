Иран пообещал не отстать от американцев при одном условии

ВС Ирана: Тегеран не отстанет от американцев, если США не выполнят его условия

Иран не отстанет от США, если они не выполнят условия Тегерана об окончании конфликта. Об этом заявил представитель Вооруженных сил (ВС) Исламской Республики Сардар Шакарчи, его слова приводит IRNA.

«Ситуация в Ормузском проливе не вернется к прежнему состоянию (...). Даже если эта война закончится, у нас есть свои условия, и если они не будут выполнены, то мы не отстанем от американцев», — пригрозил он.

Шакарчи отметил, сегодня американская армия «не способна противостоять мощному Ирану». Он утверждает, что в ходе военной операции США использовали самые передовые в мире технологии. По его словам, если бы началась мировая война и Соединенные Штаты хотели бы в одиночку сражаться против всего мира, то они использовали бы именно то оборудование, которое сегодня применяют против Исламской Республики.

25 марта телеканал Press TV со ссылкой на источники сообщил, что Иран выдвинул США пять условий завершения конфликта на Ближнем Востоке. По словам высокопоставленного иранского чиновника, Тегеран прекратит боевые действия тогда, когда сам этого захочет и когда будут выполнены ее условия.