Иран решил перестать быть вежливым с ОАЭ

NAYA: Иран положит конец политике сдержанности в отношении ОАЭ

Иран положит конец политике сдержанности, которую он проводил в отношении ОАЭ, из-за имеющихся разведанных о значительной роли страны в разжигании агрессии против Тегерана. Об этом сообщает Telegram-канал NAYA со ссылкой на высокопоставленный иранский источник в сфере безопасности.

«В ответ на эти враждебные действия мы заявляем, что Иран положит конец политике сдержанности, которую он проводил в отношении ОАЭ в течение нескольких недель после начала войны», — подчеркнул источник.

По его словам, иранские военные знают, что ОАЭ не только разместили на своей территории лагеря и базы, предназначенные для американской армии, но и предоставили некоторые из своих военных аэродромов США для нанесения ударов по Ирану.

Он предупредил Абу-Даби, что ответ Тегерана будет решительным, без каких-либо ограничений.

Ранее стало известно, что Саудовская Аравия и ОАЭ рассматривают возможность вступления в войну с Ираном, поскольку «теряют терпение» из-за иранских атак, которые уже затронули порты, энергетические объекты и аэропорты.