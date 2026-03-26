17:56, 26 марта 2026

Иранские военные захотели создать для американцев «исторический ад»

Семен Александров (старший редактор отдела «Мир»)

Фото: Ricardo Moraes / Reuters

Военные Ирана полны энтузиазма создать для американцев исторический ад. Об этом сообщает Tasnim со ссылкой на источник.

«Среди иранских наземных бойцов возникла волна энтузиазма, чтобы создать для американцев исторический ад на территории Ирана», — сказал источник агентства.

По его словам, за последние дни огромное количество молодых иранцев подали заявки в центры военизированного ополчения «Басидж», Корпус стражей исламской революции (КСИР) и армию, чтобы тоже принять участие в боях.

21 марта президент России Владимир Путин в послании Верховному руководителю Исламской Республики аятолле Сейеду Моджтабе Хосейни Хаменеи и президенту страны Масуду Пезешкиану пожелал иранскому народу достойно преодолеть суровые испытания. Он подчеркнул, что Москва остается верным другом Тегерана.

    Последние новости

    Стало известно о разрешении трех стран на пролет дронов ВСУ для ударов по России

    Уролог предупредил о неочевидных симптомах камней в почках

    В Ленобласти снова объявили опасность БПЛА

    Россиянин удушил племянницу и участвовал в ее поисках

    Россиянка сообщила родным о страхе перед знакомым мужчиной и исчезла в Турции

    Самая сексуальная женщина в мире показала лицо без макияжа

    Трамп решил проверить НАТО и разочаровался

    Раскрыт неожиданный показатель риска преждевременной смерти

    Москвичей предупредили о начале сезона дождей

    Российский футбольный клуб потратил на зарплаты игроков более четырех миллиардов рублей

    Все новости
