Tasnim: Военные Ирана полны энтузиазма создать для американцев исторический ад

Военные Ирана полны энтузиазма создать для американцев исторический ад. Об этом сообщает Tasnim со ссылкой на источник.

«Среди иранских наземных бойцов возникла волна энтузиазма, чтобы создать для американцев исторический ад на территории Ирана», — сказал источник агентства.

По его словам, за последние дни огромное количество молодых иранцев подали заявки в центры военизированного ополчения «Басидж», Корпус стражей исламской революции (КСИР) и армию, чтобы тоже принять участие в боях.

21 марта президент России Владимир Путин в послании Верховному руководителю Исламской Республики аятолле Сейеду Моджтабе Хосейни Хаменеи и президенту страны Масуду Пезешкиану пожелал иранскому народу достойно преодолеть суровые испытания. Он подчеркнул, что Москва остается верным другом Тегерана.