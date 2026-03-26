Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:06, 26 марта 2026

Россиян призвали не преуменьшать риски заражения от клещей-гигантов

Виктория Клабукова

Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

Нередко люди недооценивают опасность укусов клещей вида «хиаломма». Об этом в беседе с агентством РИА Новости предупредила директор департамента методологии и андеррайтинга личного страхования компании «Росгосстрах» Ольга Купцова.

Главная ошибка тех, кто столкнулся с клещом, — недооценивать последствия укуса. Для многих начало клещевого сезона стало привычной темой, из-за чего риски заражения перестали оценивать адекватно. В особенности это касается южных регионов, где недавно стали просыпаться клещи-гиганты, способные преследовать своих жертв. Клещевой энцефалит «хиаломма» не переносит, но может передавать боррелиоз и конго-крымскую геморрагическую лихорадку.

При укусе эксперт советует действовать быстро и не паниковать: клеща необходимо аккуратно удалить, не повреждая его, место укуса обработать антисептиком, а паразита — отнести на анализ. В первое время после укуса самочувствие может оставаться хорошим, однако при любых признаках слабости, головной боли, жара или сыпи необходимо идти к врачу. Чем раньше человек обратится за помощью, тем выше шансы избежать осложнений, подчеркивает Купцова. При клещевом энцефалите, чтобы избежать тяжелых последствий для здоровья, медицинскую помощь нужно оказать в первые 72 часа после укуса.

Меры защиты от клещей одинаковы вне зависимости от размера паразитов. Нужно выбирать закрытую, плотно прилегающую одежду, с длинными рукавами и закрытой шеей, носить головной убор, брюки стоит заправлять в носки или обувь. После прогулки необходимо тщательно проверять себя и животных на наличие клещей. В парках и на дачных участках также нельзя пренебрегать мерами защиты. В случае клещей-гигантов полагаться только на репелленты нельзя.

Ранее россиян предупредили об опасности популярного метода удаления клещей. Так, смазывание клеща маслом, кремом или спиртосодержащими средствами только увеличивает риск инфекции.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok