Россиян призвали не преуменьшать риски заражения от клещей-гигантов

Росгосстрах: Главная ошибка при укусе клеща хаиломма — недооценивать последствия

Нередко люди недооценивают опасность укусов клещей вида «хиаломма». Об этом в беседе с агентством РИА Новости предупредила директор департамента методологии и андеррайтинга личного страхования компании «Росгосстрах» Ольга Купцова.

Главная ошибка тех, кто столкнулся с клещом, — недооценивать последствия укуса. Для многих начало клещевого сезона стало привычной темой, из-за чего риски заражения перестали оценивать адекватно. В особенности это касается южных регионов, где недавно стали просыпаться клещи-гиганты, способные преследовать своих жертв. Клещевой энцефалит «хиаломма» не переносит, но может передавать боррелиоз и конго-крымскую геморрагическую лихорадку.

При укусе эксперт советует действовать быстро и не паниковать: клеща необходимо аккуратно удалить, не повреждая его, место укуса обработать антисептиком, а паразита — отнести на анализ. В первое время после укуса самочувствие может оставаться хорошим, однако при любых признаках слабости, головной боли, жара или сыпи необходимо идти к врачу. Чем раньше человек обратится за помощью, тем выше шансы избежать осложнений, подчеркивает Купцова. При клещевом энцефалите, чтобы избежать тяжелых последствий для здоровья, медицинскую помощь нужно оказать в первые 72 часа после укуса.

Меры защиты от клещей одинаковы вне зависимости от размера паразитов. Нужно выбирать закрытую, плотно прилегающую одежду, с длинными рукавами и закрытой шеей, носить головной убор, брюки стоит заправлять в носки или обувь. После прогулки необходимо тщательно проверять себя и животных на наличие клещей. В парках и на дачных участках также нельзя пренебрегать мерами защиты. В случае клещей-гигантов полагаться только на репелленты нельзя.

Ранее россиян предупредили об опасности популярного метода удаления клещей. Так, смазывание клеща маслом, кремом или спиртосодержащими средствами только увеличивает риск инфекции.