Концерты Славы призвали запретить на фоне скандала

Глава ФПБК Бородин: Певицу Славу нужно запретить из-за скандального поведения

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин призвал внести в черный список певицу Славу (настоящее имя — Анастасия Сланевская) на фоне скандального поведения. Его комментарий приводит «Абзац».

Общественник признался, что считает Славу не артисткой, а самозванкой, творчество которой нужно «просто запрещать». По мнению Бородина, Сланевская «ловит хайп на треш-контенте», способствуя разложению российской культуры. В частности, глава ФПБК возмутился высказываниями певицы о том, что она «встречается с мужиками за деньги».

«Надо ставить в черный список, стоп-лист. Должен быть единый регулятор, где граждане страны будут давать оценку подобным личностям», — заключил Бородин.

Ранее в марте зрители концерта в Пензе пожаловались, что Слава вышла на сцену пьяной. Сообщалось, что певица с трудом держалась на ногах и не попадала в фонограмму. За кулисами артистка заявила, что пензенцы сорвали ей концерт, и пообещала им вернуть деньги за билеты. Позднее Слава опубликовала в соцсетях видео, на котором она, плача, призналась в плохом самочувствии.