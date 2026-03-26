10:07, 26 марта 2026

Концерты Славы призвали запретить на фоне скандала

Глава ФПБК Бородин: Певицу Славу нужно запретить из-за скандального поведения
Ольга Коровина

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин призвал внести в черный список певицу Славу (настоящее имя — Анастасия Сланевская) на фоне скандального поведения. Его комментарий приводит «Абзац».

Общественник признался, что считает Славу не артисткой, а самозванкой, творчество которой нужно «просто запрещать». По мнению Бородина, Сланевская «ловит хайп на треш-контенте», способствуя разложению российской культуры. В частности, глава ФПБК возмутился высказываниями певицы о том, что она «встречается с мужиками за деньги».

«Надо ставить в черный список, стоп-лист. Должен быть единый регулятор, где граждане страны будут давать оценку подобным личностям», — заключил Бородин.

Ранее в марте зрители концерта в Пензе пожаловались, что Слава вышла на сцену пьяной. Сообщалось, что певица с трудом держалась на ногах и не попадала в фонограмму. За кулисами артистка заявила, что пензенцы сорвали ей концерт, и пообещала им вернуть деньги за билеты. Позднее Слава опубликовала в соцсетях видео, на котором она, плача, призналась в плохом самочувствии.

    Последние новости

    В Челябинске девятиклассник пронес в школу арбалет и напал на педагога и одноклассницу. Что известно?

    Корреспондента РЕН ТВ избили в российском городе во время редакционного задания

    Россиян предупредили о наказании за общение в домовых чатах

    57-летняя Светлана Бондарчук показала фото в бикини и раскрыла рост и вес

    Москвичам назвали время возвращения холодов

    Россиянин поставил на матч КХЛ и лишился нескольких миллионов рублей

    В центре Москвы временно перекрыли движение

    Опровергнут самый популярный миф о продолжительности сна

    Российского министра ночью увезли из дома

    Газманов рассказал об обиде на Киркорова

    Все новости
